«Вынес, даже не зная его». Музыкант Саша Чест рассказал об угрозах за батл с рэпером Оксимироном

Поклонники рэпера Оксимирона заклеймили Сашу Честа за батл с ним, хотя он даже не знал, против кого выступает. Музыкант рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик о победе, которая сделала его знаменитым.

Он участвовал в 14-м независимом рэп-батле, который прошел в 2008–2009 годах. На конкурс Саша Чест попал случайно, по совету друзей. По правилам, нужно было за неделю записать, свести и отправить организаторам готовый трек на определенную тему. Участники выходили одновременно, их слушали зрители и судьи.

Мне понравилась эта механика. Я записывал трек в первый день и приносил сразу по три, спрашивал, какой лучше. На следующий раунд опять давали новую тему, снова приносил три трека. Так я и шел Саша Чест музыкант.

Ни с будущим соперником лично, ни с его творчеством Саша Чест знаком не был. Он до последнего не знал, с кем именно выступит, поэтому угрозы от поклонников Оксимирона стали для него сюрпризом.

«В один момент сижу в VK у себя — и люди начали писать, мол, да чтоб ты умер, как посмел, как ты на него рот открыл. Я понять не мог, о ком они говорят, а потом посмотрел, оказывается, нас поставили в пару. Он, оказывается, тогда уже был широко известен в батл-кругах, и я вынес, даже не зная его, кто это такой», — сказал он.

Музыкант признался, что немного отклонился от формата рэп-батла. Он раскрывал в текстах личные переживания, не упоминая оппонента и не направляя на него свой гнев. Делал это, только если соперниками были его друзья. Так поступали многие и даже доходили до финала.

С тех пор формат проведения рэп-батлов сильно изменился, стал жестче. Он длится полгода, и каждые три недели артист должен создавать новый трек. Это тяжело, сказал Саша Чест.