Мать Собчак подтвердила, что она получила гражданство Израиля | 360°

Знаменитости 02 ноября 2022, 14:59 Мать Собчак подтвердила, что она получила гражданство Израиля Сенатор Нарусова подтвердила получение гражданства Израиля телеведущей Собчак РИА "Новости"

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Мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, подтвердила РИА «Новости», что ее дочь получила израильский паспорт. Сенатор напомнила, что в России разрешается иметь двойное гражданство.

На вопрос о том, являются ли фейком сообщения о том, что у Собчак теперь есть гражданство Израиля, Нарусова ответила: «Почему, нет. Конституция Российской Федерации разрешает двойное гражданство».

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Ранее фото с израильским паспортом Собчак опубликовала ее коллега Тина Канделаки.

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СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в отношении Ксении Собчак могут начать доследственную проверку, если она не сообщила о втором паспорте в миграционную службу. В итоге все может обернуться даже уголовным наказанием за «неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства».

По данным «Царьграда», телеведущая покинула Россию в ночь на 26 октября. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Собчак получила статус эмигранта еще в марте — фактически прошло уже семь месяцев со «дня исхода» журналистки из страны. Об этом написал RT.