Мать Собчак подтвердила, что она получила гражданство Израиля | 360°

02 ноября 2022, 14:59
Мать Собчак подтвердила, что она получила гражданство Израиля
Сенатор Нарусова подтвердила получение гражданства Израиля телеведущей Собчак
Мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, подтвердила РИА «Новости», что ее дочь получила израильский паспорт. Сенатор напомнила, что в России разрешается иметь двойное гражданство.
На вопрос о том, являются ли фейком сообщения о том, что у Собчак теперь есть гражданство Израиля, Нарусова ответила: «Почему, нет. Конституция Российской Федерации разрешает двойное гражданство».
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Ранее фото с израильским паспортом Собчак опубликовала ее коллега Тина Канделаки.
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СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в отношении Ксении Собчак могут начать доследственную проверку, если она не сообщила о втором паспорте в миграционную службу. В итоге все может обернуться даже уголовным наказанием за «неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства».
По данным «Царьграда», телеведущая покинула Россию в ночь на 26 октября. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Собчак получила статус эмигранта еще в марте — фактически прошло уже семь месяцев со «дня исхода» журналистки из страны. Об этом написал RT.
Израиль
Ксения Собчак
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