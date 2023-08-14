Знаменитости 14 августа 2023, 13:49 Маску и Цукербергу предложили провести поединок в Помпее Мэр Помпеи предложил амфитеатр для поединка между Цукербергом и Маском NVIDIA Corporation / Flickr

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Поединок между американскими бизнесменами Марком Цукербергом и Илоном Маском можно провести в древнеримском театре в Помпее. С таким предложением выступил мэр города Кармине Ло Сапио, которого процитировало издание Adnkronos.

По словам Ло Сапио, Помпеи станут самым лучшим местом для боя между миллиардерами.

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«После общения с представителями властей Италии мне показалось, что итоговый выбор падет на Помпеи. В этом случае мы сможем выручить около 200 миллионов евро, которые направят на строительство детских больниц», — сказал мэр.

Ло Сапио отметил, что многотысячной аудитории на бою не будет, исходя из соображений безопасности, однако сам поединок увидят любители единоборств по всему миру в социальных сетях.

Амфитеатр в Помпеях является самым древним сохранившимся римским амфитеатром в мире, его построили в 70 году до нашей эры.

Ранее Цукерберг обвинил Маска в том, что тот не хочет согласовывать окончательную дату поединка.