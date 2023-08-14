Мир 14 августа 2023, 12:59 Цукерберг усомнился в серьезности намерений Маска сражаться с ним Марк Цукерберг обвинил Илона Маска в избегании боя и несерьезном отношении Википедия

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск несерьезно относится к поединку. Он никак не хочет подтверждать окончательную дату боя. Такое заявление сделал основатель Meta* Марк Цукерберг на своей странице на платформе Threads.

Цукерберг заявил, что предложил конкретное время для проведения боя, а президент UFC Дэйна Уайт выступил с идеей сделать поединок благотворительным. Однако Маск пока не подтвердил дату.

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По словам представителя Meta*, его соперник «просит провести тренировочный раунд на заднем дворе». Цукерберг отметил, что когда Маск примет решение, то знает, как с ним связаться.

«А пока пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на том, чтобы соревноваться с людьми, которые серьезно относятся к этому виду спорта», — подчеркнул основатель Facebook**.

Ранее Цукерберг заявил, что не против провести поединок 26 августа.

Конфликт между бизнесменами произошел из-за запуска платформы Threads. Маск счел ее прямым конкурентом Twitter.

*Meta — компания, признанная экстремистской в России.

**Facebook — соцсеть, которая входит в признанную экстремистской на территории России компанию Meta *.