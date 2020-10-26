Кто из знаменитостей ходит без маски и пренебрегает защитой: от Малышевой до Роналду

Роналду обвинили в нарушении коронавирусного протокола. В начале октября футболист отказался сидеть на карантине с «Ювентусом» и слетал домой, чтобы сыграть за сборную Португалии. Оттуда он вернулся с положительным тестом на COVID-19. И это не единственный случай, когда знаменитости демонстративно пренебрегали мерами защиты.

Роналду обвинили в нарушении карантина

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора снова раскритиковал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Команда находилась на карантине из-за двух сотрудников клуба с положительным тестом на COVID-19. Но в начале октября форвард самовольно улетел из Турина, чтобы сыграть за сборную Португалии.

13 октября он сдал положительный тест на коронавирус и должен был пробыть на карантине до 23 октября. Однако уже на следующий после сдачи анализов день он вернулся в Италию. По словам министра, форвард нарушил коронавирусный протокол, делом занялись в прокуратуре.

«Вирус научил нас, что никто не является исключением. Очевидно, что все мы — люди, которые пытаются максимально соблюдать протоколы. Но единственное [верное] решение в этой ситуации — оставаться дома», — сообщил Спадафора в эфире телеканала Rai 3.

Роналду вернулся на медицинском самолете, сообщило испанское издание As.en. В аэропорту Турина спортсмена встретила машина скорой помощи, которая отвезла его домой. Ни с кем из игроков «Ювентуса» он не контактировал. Однако, по мнению Спадафоры, форвард нарушил протокол, поскольку не получил разрешения на вылет от органов здравоохранения Португалии.

«Это ложь. Я вернулся из Португалии, потому что моя команда и я позаботились о соблюдении всех процедур. Я вернулся в Италию самолетом скорой помощи и ни с кем в Турине не общался. Я соблюдаю протокол, я его не нарушал», — в ответ на критику заявил Роналду.

После этого министр обвинил форварда во лжи, неуважении к решениям властей и высокомерии. «Чем больше человек известен, тем больше он должен чувствовать ответственность за то, чтобы думать, прежде чем говорить, и подавать хороший пример», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

За рубежом

В августе отличилась другая футбольная знаменитость: нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар. После матча с «Лейпцигом» он поменялся футболками с Марселем Хальстенбергом. Вне пандемии ничего необычного в этом нет. Но дело в том, что ранее UEFA не рекомендовала меняться майками, чтобы не повышать риск распространения коронавируса.

Во время мартовской пресс-конференции центровой «Юты» Руди Гобер демонстративно перетрогал все микрофоны и столы, на которых они стояли. А через два дня сдал положительный тест на ковид.

Впрочем, в марте в опасность коронавируса мало кто верил. Даже канцлера Ангелу Меркель без маски замечали за скупкой вина и туалетной бумаги в супермаркете Hit Ullrich.

В России

Российские звезды тоже нередко наплевательски относятся требованиям безопасности во время пандемии. Одним из претендентов на звание ковид-диссидента стала телеведущая Елена Малышева. Ее уже дважды замечали в общественных местах без маски. В первый раз в таком виде Малышева засветилась в ГУМе. Второй случай произошел совсем недавно в театре.

Лариса Гузеева также появляется на съемках без маски. В Instagram Stоriеs ведущая поясняла, что средство защиты может испортить ее макияж.

«Все спрашивают, почему я без маски. Ну как я могу быть в маске? Вы такие смешные. Как я могу быть в маске, я же грим размажу весь», — сказала она.

Эпатажный Никита Джигурда тоже прославился как антимасочник, писала kp.ru. Во время съемок клипа «Обезоружил» Анны Калашниковой артист отказался надеть средство защиты, на использовании которого настаивал игравший жениха актер и бизнесмен Андрей Ковалев. «Я этот намордник не надену. Я не раб! Вы что исполняете? Где этот Ковалев, покажите мне его. С каких пор маски защищают от вируса», — негодовал Джигурда.