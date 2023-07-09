09 июля 2023, 14:35
Маск сделал громкое заявление о жене Цукерберга
Илон Маск сообщил, что жена Цукерберга водит Tesla и ему об этом известно
Супруга главы корпорации Meta* Марка Цукерберга водит автомобиль Tesla. Об этом в Twitter сообщил бизнесмен Илон Маск.
«Марк, твоя супруга водит Tesla. Ты можешь не знать этого, а можешь и знать. Но я знаю точно», — написал он.
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Подписчики Маска в комментариях к публикации заявили, что эта шутка «слишком жестка».
«Ну все, Илон, ты перешел черту! Мне кажется, что такое заявление заставит Цукерберга расплакаться», — сыронизировали он.
Брендом электромобилей Tesla владеет Маск. Ранее он выдвинул обвинение в адрес Цукерберга после запуска новой социальной сети Threads от Meta*, которая своим функционалом напоминает принадлежащий Маску Twitter.
Бизнесмен заявлял, что подаст на Цукерберга в суд. Он уточнил, что конкуренция является хорошим явлением, а открытое жульничество — нет.
*Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.
Илон Маск
Марк Цукерберг
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