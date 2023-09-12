Знаменитости 12 сентября 2023, 16:43 Маск отключился после нескольких рюмок водки во время поездки в Москву Биограф Айзексон: Маск выпил водки и отключился в Москве в начале 2000-х Steve Jurvetson / Flickr

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Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск потерял сознание после того, как выпил несколько рюмок водки во время визита в Москву. Об этом сообщил писатель и журналист Уолтер Айзексон в новой биографии бизнесмена.

По словам биографа, Маск приехал в Москву в начале 2000-х, поскольку хотел запустить миссию на Марс. Будущему миллиардеру требовались ракеты, поэтому ему устроили встречу с российскими бизнесменами.

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Основатель SpaceX обедал с предпринимателями в столичном ресторане, где подавали большое количество водки, отметил Айзексон.

«Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол», — привел цитату из биографии миллиардера RT.

По словам писателя, Маск сообщил ему, что количество еды и алкоголя на столе было примерно равным. Россияне также подарили американскому бизнесмену бутылку водки с этикеткой, на которой разместили фотографию гендиректора Tesla на Марсе.

Новая биография Илона Маска поступила в продажу 12 сентября. В книге появилась информация о тайном ребенке миллиардера.