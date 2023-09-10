Знаменитости 10 сентября 2023, 02:24 Стало известно о тайном ребенке Илона Маска по имени Техно Механикус Business Insider: у Маска и певицы Граймс есть третий тайный ребенок YouTube

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У американского миллиардера Илона Маска и канадской певицы Граймс есть третий ребенок, о котором неизвестно общественности, сообщило издание Business Insider со ссылкой на еще не опубликованную биографию владельца Tesla и SpaceX. Вместе с тайным ребенком у бизнесмена 10 биологических детей от трех разных женщин.

«Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрированный третий ребенок от его бывшей партнерши, канадской певицы Граймс», — говорится в материале.

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Издание утверждает, что мальчика зовут Техно Механикус, а его прозвище — Тау. Автор биографии Маска не указал возраст его тайного сына. Вместе с Механикусом у миллиардера 10 известных биологических детей от трех разных женщин.

У Маска и Граймс есть сын X Æ A-12 (произносится имя как «Икс Эш Эй Твелв Маск») и дочь Exa Dark Sideræl (Экза Дарк Сайдириэль).