«Машину не вожу»: отец Киркорова назвал «бодягой» сообщения о многочисленных штрафах

СМИ узнали о неоплаченных штрафах Бедроса Киркорова и сообщили, что его объявили в розыск. Отец короля эстрады заверил, что за руль не садится, а информация о нарушениях — чья-то ошибка.

«Вообще я машину не вожу. Мои водители имеют свою фамилию. Моя фамилия не фигурирует там (в документах на автомобиль — прим.ред.). Это какая-то бодяга», — сказал «360» Бедрос Киркоров.

Он добавил, что может подать в суд, так как автомобиль оформлен на имя шофера

«Если он нарушил, то на мое имя не может прийти штраф. Это логично и правильно. На мне числится только одна машина, которую водит моя жена. Она живет в Великом Новгороде», — рассказал Киркоров-старший.

По его словам, если правила нарушила супруга, то штрафы должны прийти на адрес владельца, но Бедрос заверил, что ему ничего не приходило. Как писали СМИ, речь идет о шести тысячах рублей. Такую сумму певец назвал небольшой.

«Но это не мое, не жены. Просто кто-то ошибся», — продолжил он.

Как сказал Бедрос, никуда обращаться он не собирается и требовать опровержения не хочет. Штрафы оплачивать тоже не станет, так как никаких нарушений не было.

Штрафы на имя Бедроса Киркорова нашли в базе данных Федеральной службы судебных приставов. Там числится восемь неоплаченных штрафов за 2019 и 2020 годы. Нарушения правил были зафиксированы в Москве. Как писал Telegram-канал Mash, Киркорова объявили в розыск, а дело передали судебным приставам. Певец якобы превышал скорость на Lexus RX270.