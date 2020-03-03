Киркоров оценил шансы на победу Little Big на Евровидении
«Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, <…> то шансы есть», — сказал «360» Филипп Киркоров.
Известный певец отметил, что болеть на конкурсах всегда нужно «за наших». В этом году Киркоров будет помогать в подготовке к Евровидению исполнителям из Молдавии и Эстонии.
Вечером 2 марта стало известно, что от России на Евровидение-2020 поедет группа Little Big. Солист Илья Прусикин рассказал, что коллектив исполнит на конкурсе новую песню. Он пообещал, что трек будет веселым, с бразильским оттенком.
Исполнители понимают всю ответственность, которая на них легла, но постараются выступить достойно и не упасть в грязь лицом.
Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Российская группа выступит в полуфинале, а затем сможет побороться за первое место, если пройдет дальше.