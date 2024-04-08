Знаменитости 08 апреля 2024, 17:58 Маша Распутина потратила на пластику лица несколько миллионов рублей Хирург Зимин: певица Распутина потратила на пластику лица три миллиона рублей Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

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Певица Маша Распутина потратила на пластические операции лица три миллиона рублей. Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказал пластический хирург Дмитрий Зимин.

По его словам, 59-летняя певица следит за своим лицом и неоднократно делала подтяжки. Зимин уточнил, что для поддержания результата артистка делает недешевые уходовые процедуры каждый месяц.

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«Если оценивать по фото, коррекция лица была точно в верхней части лица, о чем подсказывает расположение бровей — скорее всего, это эндоскопическая коррекция. Что касается нижней части, похоже, что был лифтинг, плюс проведена работа над шеей», — заявил Зимин.

Хирург добавил, что Распутина делала круговую подтяжку лица и блефаропластику. Он отметил, что нижняя область лица певицы выглядит довольно хорошо.

Ранее хирург Мадина Байрамукова рассказала, что у певицы Аллы Пугачевой пошатнулось здоровье из-за множественных пластических операций. По ее словам, артистка находится в группе риска по многим показателям.