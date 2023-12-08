Знаменитости 08 декабря 2023, 10:30 Лицо напоминает маску. Врач объяснил пластикой ухудшение здоровья Пугачевой Хирург Байрамукова объяснила ухудшение здоровья Аллы Пугачевой

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У 74-летней певицы Аллы Пугачевой пошатнулось здоровье. Это произошло в том числе из-за звездного образа жизни, множественных пластических операций и частых переездов. Такое мнение выразила в разговоре с kp.ru хирург Мадина Байрамукова.

Известно, что Пугачева недавно перенесла очередную пластическую операцию. Медсестра клиники, в которой находилась артистка, рассказала, что та с трудом отошла после круговой подтяжки лица. У исполнительницы были проблемы с заживлением тканей, поэтому она часто звонила врачу.

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Байрамукова не удивилась, узнав об ухудшении здоровья Пугачевой. По ее словам, певица находится в группе риска по многим показателям, в том числе из-за возраста и ранее перенесенных операций.

«Каждое хирургическое вмешательство в любом случае влияет и на кровообращение, и на регенеративные способности ткани», — пояснила специалист.

Она допустила, что состояние Пугачевой могло ухудшиться из-за наркоза, который оказывает негативное влияние на организм. Это и риск образования тромбов, и гипоксия мозга, и нарушение координации, памяти, отметила Байрамукова.

На последних видео у черты лица артистки «сильно деформированы», лицо напоминает маску, заметила врач. Пугачевой нужно свести стрессы к минимуму и отказаться о переездов, иначе ситуация усугубиться, подытожила она.

Сама артистка тоже жаловалась, что у нее возникли проблемы со здоровьем.