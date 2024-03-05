05 марта 2024, 05:28
Мартиросян высмеял вопросы Тодоренко на шоу «Маска»
Мартиросян пошутил над способностями Тодоренко раскрывать преступления в полиции
Комик Гарик Мартиросян подшутил над телеведущей Региной Тодоренко в эфире программы «Маска» на телеканале НТВ. В ней юморист принял участие в качестве судьи.
Все началось с того, что Мартиросян удивился оригинальным вопросам, которые ведущая задавала участникам проекта. Когда на сцене появилась Матрешка, Регина спросила у неизвестного гостя в костюме, была ли у него прабабушка и как его звали.
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Вопрос Тодоренко рассмешил юмориста. Он заявил, что прабабушка есть у всех зрителей шоу.
«Если бы Регина работала в полиции, не было бы раскрыто ни одного преступления», — сказал Мартиросян.
Потом Региона спросила у Матрешки, выигрывала ли она когда-нибудь тысячу долларов. Тимур Родригез вступил в диалог и отметил, что такую награду выдают за конкурс «Как зовут вашу прабабушку».
Ранее на третьем выпуске пятого сезона музыкального проекта «Маска» угадали личность Мотылька. Под ней скрывалась актриса Настасья Самбурская.
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