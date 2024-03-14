Знаменитости 14 марта 2024, 12:25 Марина Кравец родила второго ребенка Телеведущая Марина Кравец родила вторую дочь и опубликовала фото в соцсетях Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Телеведущая Марина Кравец и ее муж Аркадий во второй раз стали родителями. У них родилась вторая дочь. Радостной новостью артистка поделилась в своем Telegram-канале.

«Сегодня классных девчонок в нашей семье стало еще на одну больше. Мы с малышкой чувствуем себя прекрасно», — поделилась она.

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Девушка поблагодарила команду врачей и всех, кто был рядом с ней в этот важный момент. Отдельное спасибо она сказала мужу, поздравив всю семью с новым статусом.

Подписчики написали теплые слова телезвезде и пожелали здоровья ей и близким. Многие отметили, что ведущая прекрасно выглядит даже в больничной одежде.

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