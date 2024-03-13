Знаменитости 13 марта 2024, 18:25 «Анализы показать?» Жена Петросяна отреагировала на слухи о суррогатном материнстве Жена Петросяна Брухунова опровергла слухи об обращении к суррогатной матери Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что супруги обращались к услугам суррогатной матери. Сегодня в Сети появились кадры в ее соцсетях, где она показала пополнение в их семье.

Некоторые подписчики Брухуновой в открытую написали ей о том, что она не самостоятельно выносила ребенка. Аргументом стало отсутствие в ее социальных сетях фотографий во время беременности.

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«Может, вам еще анализы показать? В мои задачи не входит отчитываться перед незнакомым человеком. Здесь сотня подписчиков, что заметили и деликатно писали мне в директ. Если я не транслирую живот, как делаете это вы, это значит только то, что я не живу напоказ», — сказала она.

Тем не менее в социальных сетях Брухуновой все же было несколько кадров, где можно разглядеть появившийся живот. Сама девушка подчеркнула, что отсутствие снимков во время беременности в интернете не говорит о том, что их нет или кто-то другой носит ребенка.

Ранее сам Петросян также отреагировал на слухи об обращении к суррогатной матери, заявив, что его жена выносила дочь сама. При этом артист не стал называть имя младенца.