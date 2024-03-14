Знаменитости 14 марта 2024, 02:19 Мария Шарапова вышла в свет без нижнего белья Мария Шарапова вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера РИА «Новости»

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Звезда мирового тенниса Мария Шарапова появилась на премьере мистического сериала «Яблоки не падают никогда» в смелом наряде. Фотографии с кинопоказа спортсменка выложила в социальных сетях.

Для выхода в свет Шарапова выбрала черный полупрозрачный комбинезон, отказавшись от бюстгальтера. Приличия образу придавал надетый поверх черный пиджак. Сумку и туфли спортсменка также выбрала в стиле «тотал блэк».

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«Воскресный вечер я провела, приклеившись к экрану, наблюдая за невероятными выступлениями номинантов на премию „Оскар“, а сегодня увидела Аннет Бенинг в ее последней роли в фильме „Яблоки не падают никогда“», — рассказала Шарапова подписчикам.

Комментаторы высоко оценили внешность и образ теннисистки.

В декабре прошлого года Мария Шарапова рассказала о своих отношениях с родителями. По словам спортсменки, ее отец был жестоким, но справедливым человеком.