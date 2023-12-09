Спорт 09 декабря 2023, 02:29 «Жестокий, но справедливый». Мария Шарапова рассказала о своем отце Российская теннисистка Шарапова: отец был жестким, но справедливым РИА «Новости»

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем детстве и отношениями с родителями. В подкасте Armchair Expert она призналась, что ее отец был жестким человеком, но справедливым.

«Мой отец имел большое влияние в спорте. Он подталкивал меня, был жестким, но справедливым. А мама занималась моим образованием. Она при любой возможности водила меня на балет. Даже если мы были во Флориде», — призналась Шарапова.

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Теннисистка добавила, что отец способствовал ее спортивному развитию, а мама всегда пыталась показать, что в жизни есть не только ракетки и удары по теннисному мячу.

Отец Шарапов был тренером по теннису. Поверив в талант дочери, он перевез ее США, чтобы Мария могла поступить в теннисную академию Ника Боллетьери во Флориде. В США он работал на самых низкооплачиваемых работах, чтобы оплачивать занятия дочери.

Ранее российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года Екатерина Макарова рассказала, что Мария Шарапова в жизни довольно закрытая. Она мало общается, не сближается с окружающими и даже вне корта считает всех своими конкурентами.