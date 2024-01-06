Знаменитости 06 января 2024, 19:00 Марадону посмертно оправдали по делу о неуплате налогов Суд в Италии реабилитировал Марадону по делу о неуплате налогов РИА «Новости»

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Итальянский суд посмертно реабилитировал бывшего футболиста «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадону по делу о неуплате налогов. Об этом в эфире телеканала RAI News 24 сообщил его адвокат Анджело Пизани.

Кассационный суд вынес решение, что у следствия нет достоверных свидетельств об уклонении Марадоны от уплаты налогов. Налоговые службы пытались взыскать с футболиста 40 миллионов евро.

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«Это историю можно назвать полностью законченной. Итальянским налоговикам Марадона ничего не должен. Логические, юридические и математические расчеты приводят дело к нулю», — заявил адвокат.

Судебная тяжба футболиста с налоговиками в Италии продолжалась свыше 30 лет. На протяжении длительного времени Марадона не мог вернуться страну, где ему грозила конфискация имущества или арест.

При этом решение о прекращении судебного преследования приняли еще в 2013 году, но налоговая служба не списала задолженность. Теперь суд удовлетворил последнее ходатайство, которое правосудию представили родственники футболиста.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности. В Неаполе, где он выступал с 1984 по 1991 год, именем Марадоны назвали местный стадион.

Ранее футболку Марадоны, в которой он в составе сборной Аргентины забил рукой в ворота Англии на чемпионате мира в 1986 году, продали за рекордные 9,6 миллиона долларов.