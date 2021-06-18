Манукян предложил Бузовой с собой в Африку забрать Губерниева

Журналист Вадим Манукян предложил забрать Ольге Бузовой на съемки нового шоу в Африке своих хейтеров. Об этом сообщило РИА ФАН.

В первую очередь он выделил комментатора Дмитрия Губерниева. Манукян предложил создать на шоу две команды: тех, кто любит Бузову, и тех, кому она не нравится.

Ранее СМИ сообщили, что Бузова уедет в Африку на съемки своего проекта для ТНТ — шоу «Звезды в Африке». По неподтвержденной информации, программа будет сделано в формате «Последнего героя».