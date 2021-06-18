СМИ: Бузова улетит в Африку

Телеведущая Ольга Бузова уедет в Африку на съемки своего проекта для ТНТ — шоу «Звезды в Африке». Об этом сообщил StarHit со ссылкой на окружение ведущей.

Вместе с артисткой полетят и другие представители российского шоу-бизнеса. По неподтвержденной информации, программа будет сделано в формате «Последнего героя», написали «Дни.ру».

«Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к „Последнему герою“, конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не будет», — заявили коллеги Бузовой.

До этого телеведущая вела на ТНТ шоу «Дом-2». В декабре 2020 года руководство телеканала объявило о закрытии многолетнего проекта. Однако потом фанаты узнали, что шоу поменяло прописку —теперь оно выходит на телеканале «Ю». Кроме того, ТНТ закрыл передачу «ББ-шоу» Бузовой и Ксении Бородиной, финальные съемки прошли 25 апреля. Несмотря на это, знаменитость осталась на родном канале.

Сейчас артистка играет певицу Бэллу Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина в МХАТ имени Горького. Премьера состоялась 11 июня. Телеведущая осталась всем довольна и сообщила своим подписчикам в Instagram, что «все получилось».