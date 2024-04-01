Знаменитости 01 апреля 2024, 15:46 Манижу проверят по статье об оправдании терроризма после поста о теракте в «Крокусе» Mash: СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма РИА «Новости»

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Следователи проверят исполнительницу Манижу Сангин по статье об оправдании терроризма. Поводом послужил пост в социальных сетях о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На ее пост обратил внимание соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. Он обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить уехавшую из страны певицу на предмет оправдания терроризма.

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В конце марта Манижа опубликовала в Сети видеообращение. Среди прочего она назвала задержание обвиняемых в терроризме «публичной пыткой». В ответ на это уехавшая из страны артистка Алла Пугачева извинилась перед коллегой по сцене за «жестокое» задержание террористов. При этом ни одна, ни другая певицы не высказали соболезнований пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Спустя время Манижа пояснила свое высказывание. Она отметила, что не оправдывает обвиняемых и считает, что они должны понести наказание по закону. Пугачева высказалась о теракте спустя шесть дней. Она заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. При этом она сама неоднократно публиковала в Сети посты, в которых выражала соболезнования в связи с кончиной друзей и коллег по сцене.