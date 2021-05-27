Manizha собралась подать в суд на Wonderzine за клевету

Представительница России на Евровидении-2021 Manizha собралась подавать в суд на главного редактора издания Wonderzine Юлию Таратуту. Певица считает, что в колонке издания содержатся сведения, порочащие ее честь и достоинство.

«Уважаемый мной до сегодняшнего вечера журнал Wonderzine не побрезговал желтизной. Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или „бомбы“ от анонимных Telegram-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональные СМИ во главе с опытнейшим журналистом», — написала Manizha в Instagram.

Manizha не понравилась колонка Юлии Таратуты, где журналистка со ссылкой на Telegram-канал «Инфобомба» и издание «Ленправда» пишет, что якобы участие певицы в международном конкурсе лоббировали в администрации президента и влиятельный бизнесмен. Колонка под названием «Почему выступление Манижи на Евровидении не радует» вышла на страницах Wonderzine 26 мая.

Девушка отметила, что не понимает, почему «одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую». Она попросила издание показать ей доказательства, которые подтверждают информацию в их колонке.

Сама певица заявила, что у нее есть доказательства, «которые опровергают фейки».

«Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я думаю про эти „Telegram-разоблачения“», — добавила она.