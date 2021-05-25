Manizhа рассказала об отношении иностранцев к ней на Евровидении

Певица Manizha, которая представила Россию на Евровидении-2021, рассказала в эфире шоу «Вечерний Ургант» о том, что европейцы очень тепло приняли ее в период музыкального конкурса.

«Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня», — сказала Manizha. Ее слова привело РИА «Новости».

«Казалось бы — враги», — пошутил в ответ на слова певицы ведущий шоу Иван Ургант.

Иностранцев, по словам Manizha, сильно удивило, что ее выступление значительно отличалось от знакомых им из фильмов и СМИ стереотипов о России. Певица добавила, что «круто, что мы эти стереотипы разбивали там».

Как отметила Manizha, ее выступление вызвало большой отклик у европейских жителей.

«И искренне люди восхищались, и мне пишет огромное количество иностранцев. Ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили: «Русская женщина» (песня Manizha на конкурсе называлась «Russian Woman». — прим. ред.) помогает мне встать и делать то, что я хочу»», — рассказала певица.

По результатам конкурса Евровидение-2021 Manizha заняла девятое место с песней «Русская женщина». В соцсетях зрители со всего мира выразили певице благодарность за разрушение стереотипов и яркое выступление. Большинство пользователей соцсетей с восторгом оценили наряд российской певицы. Все взоры были направлены на необычное и очень большое платье Manizha. Как выяснилось, любимая часть зрителей — когда конкурсантка произнесла фразу «Встала и пошла», вышла из наряда и эмоционально закрыла его.