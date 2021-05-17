Manizha рассказала, что сделает в случае победы на Евровидении

Певица Manizha после выступления на Евровидении порадует поклонников новым альбомом, который должен увидеть свет уже летом. Об этом исполнительница рассказала РИА «Новости».

Manizha сообщила, что перед тем, как представит новый альбом, выпустит «много клипов».

«Я думаю, в первых месяцах после Евровидения, может быть, в июле, постараемся выпустить», — поделилась певица своими планами.

Участие в конкурсе дает ей много вдохновения, призналась Manizha. Она выразила уверенность, что опыт Евровидения вдохновит ее еще на немалое количество песен.

«Съем огромный бургер, выпью шампанское и буду танцевать!» — ответила Manizha на вопрос о том, что сделает в случае победы на Евровидении.

Конкурс Евровидение в этом году пройдет в нидерландском Роттердаме. Маnizhа будет представлять Россию с песней Russian Woman. Первый полуфинал конкурса пройдет 18 мая, тогда же состоится и выступление Manizha.

Manizha ранее объяснила, почему выбрала для выступления на сцене рабочий комбинезон. По ее словам, таким образом она хочет показать, что представляет «женщин рабочего класса».