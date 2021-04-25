Manizha исполнила песню группы «Тату» на препати Евровидения

Певица Manizha, которая в этом году представит Россию на Евровидении в Роттердаме, на испанской препати конкурса в онлайне перепела песню «Не верь, не бойся, не проси» группы «Тату».

Manizha спела припев из песни «Тату» а капелла, который объединила со своей конкурсной композицией Russian Woman. Певица исполнила ее при поддержке команды музыкантов.

Текст песни Russiаn Wоmаn, которая вызвала в России немало споров, ранее был номинирован на премию Eurostory Award. Она вручается за лучшую лирику на Евровидении.

В СМИ сообщали, что проверкой текста песни Manizha занялся Следственный комитет. Телеведущий Иван Ургант шутил на эту тему, что «лучше подстраховаться» и отправить песню на проверку вообще во все существующие органы, включая Кадастровую палату, писало Ura.ru.

Группа «Тату» с песней «Не верь, не бойся, не проси» представляла Россию на Евровидении в 2003 году. Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной тогда занял на конкурсе третье место.