Песню Manizha номинировали на премию

Текст песни «Русская женщина» исполнительницы Manizha номинировали на премию Eurostory Award. Она дается за лучший текст песни на Евровидении.

«Чтобы подчеркнуть искусство написания текстов песен, в пятый раз организовывается конкурс Eurostory Best Lyrics Award», — сообщили в пресс-службе организаторов премии.

В предыдущие годы премию завоевали Италия (2019), Франция (2018 и 2017), Украина (2016). Победителя определяли народное голосование и профессиональное жюри из более 75 журналистов, издателей, авторов песен и бывших участников конкурса.

Помимо песни «Русская женщина», в списке Eurostory Award Болгария с композицией Growing up is getting old (VICTORIA), Италия — Zitti e buoni (Måneskinsion), Нидерланды — Birth of a new age (Jeangu Macrooy), Бельгия — The wrong place (Hooverphonic).

В то же время в России к песне «Русская женщина» отнеслись скептически. Следователи в начале апреля начали проверку композиции на предмет возбуждения ненависти. А имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов порекомендовал Маниже Сангин (Manizha) поменять песню, потому что она не нравится людям.