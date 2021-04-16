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    16 апреля 2021, 17:04

    Песню Manizha номинировали на премию

    Борис Ломакин

    Текст песни «Русская женщина» исполнительницы Manizha номинировали на премию Eurostory Award. Она дается за лучший текст песни на Евровидении.

    Песню Manizha номинировали на премию

    «Чтобы подчеркнуть искусство написания текстов песен, в пятый раз организовывается конкурс Eurostory Best Lyrics Award», — сообщили в пресс-службе организаторов премии.

    В предыдущие годы премию завоевали Италия (2019), Франция (2018 и 2017), Украина (2016). Победителя определяли народное голосование и профессиональное жюри из более 75 журналистов, издателей, авторов песен и бывших участников конкурса.

    Помимо песни «Русская женщина», в списке Eurostory Award Болгария с композицией Growing up is getting old (VICTORIA), Италия — Zitti e buoni (Måneskinsion), Нидерланды — Birth of a new age (Jeangu Macrooy), Бельгия — The wrong place (Hooverphonic).

    В то же время в России к песне «Русская женщина» отнеслись скептически. Следователи в начале апреля начали проверку композиции на предмет возбуждения ненависти. А имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов порекомендовал Маниже Сангин (Manizha) поменять песню, потому что она не нравится людям.