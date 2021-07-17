Мамонова проводили в последний путь под аплодисменты. Видео

В Донском монастыре в Москве завершилась церемония прощания с музыкантом и актером Петром Мамоновым, который скончался на 71-м году жизни из-за ковида. Гроб с телом артиста погрузили в катафалк под аплодисменты сотен людей. «360» вел прямую трансляцию с церемонии.

Огромная толпа людей в субботу собралась у Донского монастыря, чтобы проводить Мамонова в последний путь. Гроб выносили из храма под аплодисменты, которые не утихали несколько минут.

Похороны пройдут в подмосковном городе Верее. Они начнутся в 16:00.

Петр Мамонов умер 15 июля. Ему было 70 лет. Перед этим около трех недель музыкант находился в реанимации. Артиста госпитализировали 27 июня. Выявив коронавирус, Мамонова положили в больницу в Коммунарке. Врачи несколько раз пытались вывести его из комы, но тщетно. Его супруга Ольга Мамонова рассказывала, что перед этим он несколько дней лечился дома. Они не подозревали, что у него ковид.

Ранее «360» рассказал, как Мамонов основал группу «Звуки Му» и стал звездой советского рок-андеграунда.