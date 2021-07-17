Прощание с актером Петром Мамоновым проходит в Подмосковье. Трансляция

Церемония прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым началась в Донском монастыре. «360» ведет прямую трансляцию из города Верея.

Отпевание музыканта пройдет в Донском монастыре, в главном соборе. Так завещал сам Петр Мамонов.

Петр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни. Он не смог справиться с ковидом. Его жена Ольга рассказала, что музыкант попал в больницу в Коммунарке еще 27 июня. До этого несколько дней он самостоятельно пытался бороться с болезнью. В больнице актер лежал в коме, из которой врачам так и не удалось его вывести.

Мамонов был основателем группы «Звуки Му». Он также широко известен россиянам по ролям в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и других. Во второй половине жизни актер принял православие и стал очень верующим человеком. У него остались жена, трое сыновей и внуки.