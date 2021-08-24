Мамаев рассказал, как решился на мировое соглашение с бывшей женой

Футболист «Ростова» Павел Мамаев обвинил свою бывшую супругу Алану во лжи. Подробности отношений он рассказал в интервью «Матч ТВ», из-за которого уволился ведущий Нобель Арустамян.

Мамаев заявил, что намерен подписать с экс-женой мировое соглашение. Причиной он назвал желание вычеркнуть Алану из жизни.

«Не из-за того что я чего-то боюсь. Просто не хочу, чтобы этот человек существовал в моей жизни. Она врет по поводу абсолютно всего», — сказал он.

Футболист признался, что в один момент осознал: у него другая жизнь, и делить с бывшей женой нечего.

«Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно все. Я не хочу, чтобы человек участвовал со мной в каких-то судебных процессах, чтобы она каким-то образом была связана [со мной]», — подчеркнул Мамаев.

Его адвокаты уведомили представителей Аланы о позиции спортсмена. После этого, по словам футболиста, вышла передача, в которой Мамаева представили в ужасном свете. О предложенном мировом соглашении его экс-супруга не упоминала.

В интервью, за которое Арустамяну было стыдно, Павел Мамаев много говорил о проблемах в личной жизни и отношениях с Аланой. Журналист уволился, потому что к спорту эта беседа не имела никакого отношения.