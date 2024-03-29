29 марта 2024, 15:00
Мама Пухляша из Little Big выпустила песню сына после его смерти
Мать шоумена Красилова опубликовала песню сына после его смерти
Мать шоумена Дмитрия Красилова Галина выпустила песню своего сына под названием «Моя весна». Публикация появилась на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня, 29 марта 2024 года, два замечательных события: выход песни Димы и рождение моего внука. Эмоции переполняют», — подписала мать шоумена.
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Она добавила, что композиция доступна в Сети на всех музыкальных площадках, и призвала поддержать ее.
«Слушайте песню и вспоминайте Диму», — добавила Галина.
О смерти Дмитрия Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне он почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого артист перестал выходить на связь. МЧС вскрыли дверь в квартиру танцора и обнаружили его тело без признаков жизни. Актеру было 29 лет.
Артист получил широкую известность благодаря съемкам в клипе на песню UNO группы Little Big. Неформатный танцор получил в народе прозвище Пухляш.
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