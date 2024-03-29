Знаменитости 29 марта 2024, 15:00 Мама Пухляша из Little Big выпустила песню сына после его смерти Мать шоумена Красилова опубликовала песню сына после его смерти Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Мать шоумена Дмитрия Красилова Галина выпустила песню своего сына под названием «Моя весна». Публикация появилась на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 29 марта 2024 года, два замечательных события: выход песни Димы и рождение моего внука. Эмоции переполняют», — подписала мать шоумена.

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Она добавила, что композиция доступна в Сети на всех музыкальных площадках, и призвала поддержать ее.

«Слушайте песню и вспоминайте Диму», — добавила Галина.

О смерти Дмитрия Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне он почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого артист перестал выходить на связь. МЧС вскрыли дверь в квартиру танцора и обнаружили его тело без признаков жизни. Актеру было 29 лет.

Артист получил широкую известность благодаря съемкам в клипе на песню UNO группы Little Big. Неформатный танцор получил в народе прозвище Пухляш.