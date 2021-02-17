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    17 февраля 2021, 22:53

    Малышева повредила коленную связку

    Александра Ломейко

    Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева повредила ногу. Ей наложили коленный бандаж. Случившимся Малышева поделилась в Instagram.

    Елена Малышева

    Подписчикам телеведущая Первого канала показала травмированную ногу, опубликовав Stories из автомобиля.

    Елена Малышева повредила ногуИсточник фото: Instagram

    «Вот в таком виде я сейчас еду домой. У меня надрыв крестообразной связки. Буду лежать», — рассказала Малышева.

    Она добавила, что долго отдыхать не придется — на сегодняшний день у ведущей запланированы съемки.

    Крестообразные связки находятся в полости коленного сустава. При их разрыве колено сильно отекает, а человек чувствует сильную боль.

    Елена Малышева активно общается с подписчиками в социальных сетях. В своем Instagram она публикует не только связанные с профессиональной деятельностью кадры, но и зарисовки из личной жизни.