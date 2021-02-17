Малышева повредила коленную связку

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева повредила ногу. Ей наложили коленный бандаж. Случившимся Малышева поделилась в Instagram.

Подписчикам телеведущая Первого канала показала травмированную ногу, опубликовав Stories из автомобиля.

Источник фото: Instagram

«Вот в таком виде я сейчас еду домой. У меня надрыв крестообразной связки. Буду лежать», — рассказала Малышева.

Она добавила, что долго отдыхать не придется — на сегодняшний день у ведущей запланированы съемки.

Крестообразные связки находятся в полости коленного сустава. При их разрыве колено сильно отекает, а человек чувствует сильную боль.

Елена Малышева активно общается с подписчиками в социальных сетях. В своем Instagram она публикует не только связанные с профессиональной деятельностью кадры, но и зарисовки из личной жизни.