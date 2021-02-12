Малышева призвала россиян измерить уровень сахара в период пандемии

В период пандемии опасно бездействовать, если неизвестен свой уровень сахара. Потому что диабет предоставляет большую опасность при СОVID-19. Об этом сообщила в эфире Первого канала врач и телеведущая Елена Малышева.

«Сейчас вы сидите дома и говорите: „Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина не известна“. И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. <…> Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить», — заявила Малышева.

Она отметила, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни. Для борьбы с диабетом и коронавирусом Малышева посоветовала принимать препарат метформин, если его выписал врач. Этот препарат считается дешевым и эффективным. Но перед применением обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее Елена Малышева заявила, что не стоит бояться «британского» штамма. смертность, вызванная этой мутацией составляет всего 0,4%.