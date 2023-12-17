Знаменитости 17 декабря 2023, 20:59 Мало платят. Дочь Иосифа Пригожина призналась, что подрабатывает в такси Дочь продюсера Пригожина Даная сообщила, что получает мало на работе в такси Pxhere

Читать 360tv в

Модель Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, призналась, что подрабатывает в службе такси. Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Девушка сообщила, что для нее важно иметь собственный доход, несмотря на заработок супруга, который может ее обеспечить. Даная, которая трудится по графику семь/ноль, пожаловалась, что в такси мало платят.

Реклама

«Начинаешь зарабатывать 100 тысяч — мало, хочешь 150. 150 зарабатываешь — тебе мало, хочешь больше», — заключила Пригожина.

Ранее девушка рассказала, что решила довериться хирургам и сделать пластическую операцию. После рождения ребенка у Данаи сформировался втянутый рубец и складки, что доставляет ей сильный дискомфорт и мешает спортивным нагрузкам.

В октябре дочь продюсера перенесла микроинсульт. К причинам Даная отнесла стрессы и последствия аварии шестилетней давности.