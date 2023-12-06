Знаменитости 06 декабря 2023, 02:27 Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию после родов Unsplash

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Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная решила довериться хирургам и сделать пластическую операцию. Причины предстоящих изменений девушка назвала в интервью изданию Starhit.

По словам Данаи, после рождения ребенка она худела при помощи диетолога. Благодаря спортивным нагрузка она смогла сбросить 30 килограммов.

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«Однако вес остановился и не двигается», — отметила дочь Пригожина.

Также молодая мать пожаловалась, что после кесарева сечения у нее сформировался втянутый рубец, выше которого появились складки. Это доставляет девушке сильный дискомфорт и мешает дальнейшим занятиям.

«Согласовали с пластическим хирургом операцию с целью устранения физических факторов мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению», — пояснила она.

Даная назвала операцию профилактической, поскольку ее цель сделать «шаг к улучшению качества жизни».

Ранее дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина перенесла микроинсульт. Девушка призналась, что все это время маленький сын был рядом с ней.