Знаменитости 21 июня 2023, 01:50 «Мало не покажется». Волочкова утроила скандал, не получив приглашение на выпускной дочери Super: дочь Волочковой позвала на выпускной мачеху вместо матери РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна пригласила на свой выпускной отца бизнесмена Игоря Вдовина и его жену — телеведущую Елену Николаеву. Знаменитую мать девушка на праздник не позвала, сообщил Super.

По данным издания, у каждого ученика есть три билета: один — для самого школьника, два — родителям. Выпускники сами решают, как распределят пригласительные.

Реклама

Ариадна решила пригласить на свой праздник отца и его жену. Такой расклад не устроил известную балерину и она позвонила в лицей, где учится ее дочь.

«Моя золотая, я мама Ариадны Волочковой. Она носит мою фамилию. Я вам говорю, как должны быть распределены билеты, — я, Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Тамара Вдовина — бабушка. Три билета! Вы мне говорите, что у нее два-три места, что туда приедет папа Ариши, его семья. А я? Я же мама!» — привело издание слова Волочковой из ее разговора с дирекцией лицея.

В учебном заведении отметили, что балерина может написать заявление на получение пригласительного. В этом случае решение останется за специальной комиссией.

В разговоре представитель дирекции лицея отметил, что если бывший супруг Волочковой принял участие в организации мероприятия, то это не гарантирует ее присутствия. После этого Волочкова предположила, что отсутствие для нее пригласительного — дело рук отца Ариадны. Знаменитая балерина пригрозила опозорить лицей.

«Вы попытались меня унизить, но унизили вы себя. Вы раскрыли всю правду, что происходит в вашей богадельне. Я буду однозначно. Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется. Позор будет всем. И пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору», — сказала Волочкова.

В конце разговора в дирекции лицея балерину заверили, что постараются найти место, если позволит рассадка.

Ранее поклонников Волочковой обеспокоила экстремальная диета балерины. Звезда призналась, что в последнее время она не только продолжает регулярные физические нагрузки, но и практически перестала есть.