Малахов посвятит выпуск убийству уральской блогерши

Выпуск программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» посвятят бьюти-блогерше Кристине Журавлевой, труп которой нашли в Свердловской области. Об этом рассказали сотрудники ток-шоу, написало Ura.ru.

«Мы узнали о трагической гибели Кристины Журавлевой и очень хотим подключиться, попробовать помочь ее семье, разобраться в этой истории, чтобы виновные были наказаны», — заявила сотрудница «России 1».

Команда продюсеров ищет контакты родственников и знакомых блогерши, которые помогут восстановить события последних дней.

Дата съемок и выход выпуска в эфир пока не известны.

Кристина Журавлева была известна как бьюти-блогер с 57 тысячами подписчиков в Instagram. Она каждый день рассказывала о красоте, моде и своей жизни. Последний пост появился на ее странице 3 апреля, но никто из семьи не искал родственницу. Журавлевой было 28 лет, ее тело нашли 16 апреля рядом с Сысертью. Долгое время труп не удавалось опознать. Муж девушки Дмитрий Журавлев признался правоохранителям в убийстве жены 7 мая. Он написал явку с повинной, причиной убийства оказались семейные конфликты.