Знаменитости 03 декабря 2023, 00:56 Малахов ответил на обвинения бойца СВО Мамаева в том, что его не пустили на шоу в кепке с флагом России Малахов ответил Мамаеву на обвинения в недопуске на его шоу в кепке с флагом РФ РИА «Новости»

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Телеведущий Андрей Малахов ответил на обвинения участника СВО, актера Михаила Мамаева в том, что его не пустили на съемки программы «Привет, Андрей» в кепке с российским флагом. Заявление артиста шоумен опроверг в Telegram-канале.

Телеведущий разместил фотографии с передачи. На них Мамаев сидел в бейсболке с триколором, что противоречит раннему заявлению актера. Малахов подписал фото: «Без комментариев».

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До этого Мамаев сообщил в своем Telegram-канале, что операторы попросили его снять головной убор. Артист категорически отказался это делать. На вопрос звезды, почему необходимо сниматься без кепки, сотрудники шоу сослались на определенные правила развлекательного контента. Актер посетовал, что так они развлекают только себя.