Знаменитости 02 декабря 2023, 00:33 Актера и участника СВО не пустили в эфир из-за бейсболки с флагом России Бойца СВО актера Мамаева не пустили в эфир из-за кепки с российским флагом РИА «Новости»

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Актера, участника специальной военной операции Михаила Мамаева не пустили на съемки шоу «Привет, Андрей» из-за бейсболки с российском флагом. Об этом артист сообщил в Telegram-канале.

«Я в прошлую ночь приехал с фронта специально для них, чтобы в числе „гардемаринов“ поздравить зрителей с будущим сочельником. Был в форме, которая подразумевает бейсболку с флагом России. Меня попросили ее снять», — заявил актер.

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Мамаев отметил, что отказался снимать головной убор. Когда он спросил, почему нельзя в бейсболке, ему сообщили об определенных требованиях оператора. По словам артиста, в программах с развлекательной тематикой избегают темы СВО.

«Кого они развлекают? Себя и развлекают», — написал актер.

Мамаев — далеко не единственный артист, активно поддерживающий спецоперацию. Например, его коллега по цеху Егор Бероев — тоже сторонник патриотизма.