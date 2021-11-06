Максима Галкина обвинили в «унижении» мовы на шоу «Музыкалити»

На выпуске своего YоuТubе-шоу «Музыкалити» российский юморист Максим Галкин свел в студии шоумена Никиту Джигурду и украинского блогера Kyivstoner. У них оказался один объединяющий фактор — оба родились на Украине. Джигурда даже сообщил, что у него до сих пор осталось украинское гражданство.

Оба начали обсуждать республику, но Галкину это якобы не понравилось. Как сообщил «Обозреватель», ведущий перебил участников шоу и попросил «сменить настройки». Затем юморист зачитал «позорно переделанное стихотворение» Тараса Шевченко.

4 ноября стало известно, что украинский Минкульт по представлению СБУ внес Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В него уже попали Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чечерина, Сергей Пенкин и многие другие российские артисты.