Галкин попал в черный список Минкульта Украины

Минкульт Украины добрался до самого яркого представителя российского шоу-бизнеса — комика Максима Галкина. Артиста внесли в черный список, как лицо, угрожающее национальной безопасности. Информация об этом появилась на сайте украинского ведомства.

Юморист пока не прокомментировал решение министерства. Теперь в этом списке находятся 259 человек. В него также когда вошли Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется. Министерство культуры Украины обнародовало этот список в августе 2015 года.

Например, недавно министерство включило еще 32 российских актера в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. В частности, среди новеньких был актер Павел Богомолов, который играл в фильме «Солнцепек» про конфликт в Донбассе. Также туда вошли: Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

В сентябре СБУ запретила рэперу Моргенштерну приезжать на Украину с концертами. В ведомстве объяснили, что решение основано на заключениях лингвистической экспертизы, которые подтверждают в творчестве Моргенштерна пропаганду культа насилия и жестокости, а также распространения и употребления наркотиков и психотропных веществ.