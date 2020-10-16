Маколей Калкин выгулял своего кота в коляске

На прогулку актер отправился вместе со своей девушкой. На фото она ведет на поводке собаку, а кот едет рядом в коляске. Судя по его виду, животное вполне довольно таким способом прогулки.

Где именно было сделано фото, неизвестно. Многие комментаторы похвалили снимок.

«Они так заботятся о питомцах, особенно о коте. Значит, они хорошие люди», — написал один из них.

Ранее фелинолог Татьяна Антоненко объяснила, почему пенсионерам нужно завести кошку в период распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, пожилые люди при постоянном пребывании дома чувствуют себя крайне одиноко.

Домашний питомец может подарить представителю старшего поколения чувство востребованности. В процессе заботы о нем пенсионеры будут больше двигаться, ощущать себя увереннее. Помимо прочего, кошки обладают «целительными» способностями. По словам Антоненко, научные исследования доказали, что коты могут понижать артериальное давление с помощью своих лап.