МакКонахи допустил участие в выборах в губернаторы штата Техас
Пока политика кажется Мэттью МакКонахи безнадежным делом. Об этом он рассказал в интервью WBRC.
«Когда политика пересмотрит свою цель, я мог бы быть намного более заинтересованным», — заявил он, отвечая на вопрос о политической карьере.
Актер также отметил, что такое серьезное решение больше зависит от жителей штата, чем от него самого. МакКонахи добавил, что в обществе утрачены социальные контакты и люди перестали доверять друг другу и самим себе. Очередные выборы в Техасе запланированы на 2022 год.
В начале ноября Мэттью МакКонахи объяснил, почему в автобиографии «Зеленые огни» не стал раскрывать детали пережитого насилия в подростковом возрасте. Все дело в том, что он не считает себя жертвой, а раскрывать подробности нет смысла. Тем более такой информации могут воспользоваться журналисты. За свою карьеру в кинематографе актер получил «Оскар» и «Золотой глобус».