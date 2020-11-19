МакКонахи допустил участие в выборах в губернаторы штата Техас

Голливудский актер Мэттью МакКонахи не исключил, что будет баллотироваться в губернаторы. Речь идет о штате Техас, где он родился и проживает со своей семьей. Но не все так просто.

Пока политика кажется Мэттью МакКонахи безнадежным делом. Об этом он рассказал в интервью WBRC.

«Когда политика пересмотрит свою цель, я мог бы быть намного более заинтересованным», — заявил он, отвечая на вопрос о политической карьере.

Актер также отметил, что такое серьезное решение больше зависит от жителей штата, чем от него самого. МакКонахи добавил, что в обществе утрачены социальные контакты и люди перестали доверять друг другу и самим себе. Очередные выборы в Техасе запланированы на 2022 год.

В начале ноября Мэттью МакКонахи объяснил, почему в автобиографии «Зеленые огни» не стал раскрывать детали пережитого насилия в подростковом возрасте. Все дело в том, что он не считает себя жертвой, а раскрывать подробности нет смысла. Тем более такой информации могут воспользоваться журналисты. За свою карьеру в кинематографе актер получил «Оскар» и «Золотой глобус».