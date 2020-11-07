МакКонахи рассказал, почему скрывал подробности пережитого сексуального насилия

Телеведущая решила расспросить его об этом, на это МакКонахи ответил, что не считает себя жертвой и раскрывать подробности нет смысла. По его мнению, этим бы воспользовались журналисты.

«В конечном счете, я считаю, что в деталях нет ничего конструктивного. <…> Эти два события произошли со мной в 15 и 18 лет. Если бы они произошли со мной раньше, может быть, я был бы больше сбит с толку. Но когда это случилось, мне было ясно, что они ошибались, что они не идеальны», — рассказал он.

В конце октября голливудский актер сообщил американским СМИ, что первый половой акт произошел без его согласия и сопровождался шантажом. А в 18 лет, когда он был без сознания, его домогался взрослый мужчина.

«Меня впервые вынудили заняться сексом, когда мне было 15 лет. Я был уверен, что попаду в ад из-за добрачного секса», — написал он в мемуарах.

В январе этого года стало известно, что знаменитые актеры Хью Грант и Мэтью Макконахи решили свести собственных родителей.