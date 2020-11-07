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    07 ноября 2020, 17:24

    МакКонахи рассказал, почему скрывал подробности пережитого сексуального насилия

    Анастасия Калинина

    Американский актер Мэттью МакКонахи в интервью телеведущей шоу Tamron Hal объяснил, почему не стал раскрывать детали пережитого насилия в подростковом возрасте. В автобиографии «Зеленые огни» актер упомянул о домогательствах и насилии по отношению к нему в 15 и 18 лет.
    МакКонахи рассказал, почему скрывал подробности пережитого сексуального насилия

    Телеведущая решила расспросить его об этом, на это МакКонахи ответил, что не считает себя жертвой и раскрывать подробности нет смысла. По его мнению, этим бы воспользовались журналисты.

    «В конечном счете, я считаю, что в деталях нет ничего конструктивного. <…> Эти два события произошли со мной в 15 и 18 лет. Если бы они произошли со мной раньше, может быть, я был бы больше сбит с толку. Но когда это случилось, мне было ясно, что они ошибались, что они не идеальны», — рассказал он.

    В конце октября голливудский актер сообщил американским СМИ, что первый половой акт произошел без его согласия и сопровождался шантажом. А в 18 лет, когда он был без сознания, его домогался взрослый мужчина.

    «Меня впервые вынудили заняться сексом, когда мне было 15 лет. Я был уверен, что попаду в ад из-за добрачного секса», — написал он в мемуарах.

    В январе этого года стало известно, что знаменитые актеры Хью Грант и Мэтью Макконахи решили свести собственных родителей.