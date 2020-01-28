    28 января 2020, 13:27

    Макаревич рассказал, почему отменили съемки фильма о «Машине времени»

    Ольга Ситникова

    Советский и российский музыкант Андрей Макаревич объяснил, почему отменились съемки фильма к 50-летию группы «Машина времени». Об этом сообщила «Газета.ru».

    О причинах Макаревич рассказал на личной странице в Facebook.

    «Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам (вот документ), Мединский (на словах) сообщил, что он не против. Закончилось все действительно на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте)», — пояснил музыкант.

    Он не знает, действительно ли будущий министр культуры произнесла фразу «Мы врагов не поддерживаем», которую ей приписывает пресса.

    Перед Новым годом Андрей Макаревич вспомнил о съемках «Иронии судьбы».