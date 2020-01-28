28 января 2020, 13:27
Макаревич рассказал, почему отменили съемки фильма о «Машине времени»
Советский и российский музыкант Андрей Макаревич объяснил, почему отменились съемки фильма к 50-летию группы «Машина времени». Об этом сообщила «Газета.ru».
О причинах Макаревич рассказал на личной странице в Facebook.
«Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам (вот документ), Мединский (на словах) сообщил, что он не против. Закончилось все действительно на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте)», — пояснил музыкант.
Он не знает, действительно ли будущий министр культуры произнесла фразу «Мы врагов не поддерживаем», которую ей приписывает пресса.
Перед Новым годом Андрей Макаревич вспомнил о съемках «Иронии судьбы».