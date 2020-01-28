Макаревич рассказал, почему отменили съемки фильма о «Машине времени»

О причинах Макаревич рассказал на личной странице в Facebook.

«Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам (вот документ), Мединский (на словах) сообщил, что он не против. Закончилось все действительно на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте)», — пояснил музыкант.

Он не знает, действительно ли будущий министр культуры произнесла фразу «Мы врагов не поддерживаем», которую ей приписывает пресса.

Перед Новым годом Андрей Макаревич вспомнил о съемках «Иронии судьбы».