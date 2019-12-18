Макаревич вспомнил о съемках «Иронии судьбы»

Программу вел советский и российский музыкант и продюсер Андрей Макаревич. В эфире он приготовил блюда, которые появились в новогоднем фильме, и исполнил на гитаре несколько мелодий из кинокартины.

В программе также приняли участие актер Александр Ширвиндт, его сын и телеведущий Михаил Ширвиндт, актрисы Валентина Талызина и Ольга Науменко. По информации издания, на телепередаче Науменко и Ширвиндт-старший впервые в своей жизни встретились в живую. Они ни разу не пересекались даже на съемочной площадке.

Герои «Иронии судьбы» вспомнили старые времена и рассказали свои истории.

Ранее фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» назвали самым любимым у россиян для просмотра в новогоднюю ночь. В тройке лучших оказалась «Карнавальная ночь», другая картина режиссера Эльдара Рязанова.