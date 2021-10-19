Рекордное число людей за сутки погибли от ковида в России

За последние сутки в России умерли 1015 пациентов с COVID-19, это является новым максимумом за всю историю пандемии в стране. Всего за прошедшие 24 часа заразились 33 740 человек.

При этом у 7,4% инфицированных не было клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (+5700), Санкт-Петербурге (+3220), Подмосковье (+2955).

Общее число заболевших в России теперь достигло 8 060 752 человек, умерших — 225 325. За сутки выздоровели 23 426 пациентов, за все время пандемии — 7 040 481.

В Московской области с начала пандемии сделали 11 819 502 ПЦР-теста. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Оперативный штаб напомнил, что единственный способ победить эпидемию коронавируса — вакцинация. В России прививку делают бесплатно. Для этого нужно прийти в ближайший прививочный пункт с паспортом и полисом ОМС.

В связи со сложной эпидемической ситуацией регионы вводят ограничительные меры. Накануне стало известно, что с 1 ноября в Санкт-Петербурге вход в общественные места и на мероприятия будет разрешен только людям с QR-кодами. Крым ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для нескольких сфер. В частности, для таксистов и сотрудников ресторанов.