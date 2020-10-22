Макаревич оценил предложение Михалкова помогать семьям умерших артистов

Сценарист предложил создать организацию, которая будет специализироваться на помощи родственникам знаменитых деятелей культуры в случае их серьезной болезни или кончины. Артист поддержал такую инициативу.

«Это очень хорошая идея, за что большое спасибо Никите Михалкову. Очень хотелось бы только, чтобы выбор деятелей культуры, чьим семьям будут оказывать помощь, был беспристрастным», — подчеркнул Макаревич.

В среду, 21 октября, Михалков отпраздновал свое 75-летие. Президент России Владимир Путин поздравил режиссера и присвоил ему звание Героя Труда.

Ранее Макаревич рассказал, что перенес коронавирус в легкой форме. Певец отметил, что его состояние было хорошим, температура тела не поднималась выше нормы. Артиста насторожила лишь потеря обоняния. Из-за этого симптома он решил сдать анализ на наличие инфекции. Тест оказался положительным.