Макаревич рассказал о перенесенном коронавирусе

Российский музыкант, певец и бессменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что перенес заболевание в легкой форме. У артиста только пропало обоняние.

Об этом он Макаревич поделился в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».

«Я его (коронавирус — прим. ред.) перенес, вообще ничего не почувствовал… В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня», — пояснил певец.

Говоря о российской вакцине от коронавирусной инфекции, Макаревич напомнил, что большое количество людей уже привились в опытных целях, и за ними наблюдают.

Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработали в Институте имени Гамалеи и присвоили название «Спутник V». Препарат уже поступил в гражданский оборот.

Ранее глава Минздрава рассказал, кому можно не делать прививки от инфекции — тем, кто уже переболел и имеет антитела к коронавирусу, вакцинироваться в этом сезоне не нужно.