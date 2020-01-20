20 января 2020, 21:50
Мадонна отменила из-за болезни восьмое выступление подряд
Американская певица Мадонна отменила выступление в Лиссабоне за 45 минут до его начала, сообщила «Экспресс газета».
За 45 минут до начала концерта Мадонны в Лиссабоне поклонники стали получать уведомление об отмене выступления звезды.
«Спасибо тебе, Лиссабон! Прости, пожалуйста, что я отменила намеченное на сегодня выступление. Но я должна прислушаться к своему телу, а оно требует отдыха», — написала позже сама певица в Instagram.
Отмечается, что это уже восьмое подряд отмененное выступление певицы в рамках мирового турне.
Причиной отмены называют недавно перенесенную болезнь Мадонны. Однако подробности о диагнозе не разглашаются.