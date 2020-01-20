Мадонна отменила из-за болезни восьмое выступление подряд

За 45 минут до начала концерта Мадонны в Лиссабоне поклонники стали получать уведомление об отмене выступления звезды.

«Спасибо тебе, Лиссабон! Прости, пожалуйста, что я отменила намеченное на сегодня выступление. Но я должна прислушаться к своему телу, а оно требует отдыха», — написала позже сама певица в Instagram.

Отмечается, что это уже восьмое подряд отмененное выступление певицы в рамках мирового турне.

Причиной отмены называют недавно перенесенную болезнь Мадонны. Однако подробности о диагнозе не разглашаются.