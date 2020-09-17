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    17 сентября 2020, 11:35

    Мадонна станет режиссером и сценаристом автобиографического кино

    Полина Петрова

    Американская певица Мадонна станет режиссером и сценаристом автобиографического кино. В нем она расскажет неизвестные ранее подробности своей жизни, информирует The Hollywood Reporter.

    Сама 62-летняя артистка рассказала, что главным «героем» картины станет ее музыка, пишет «Газета.ru».

    «Музыка меня поддерживала, а искусство спасло жизнь», — уточнила певица.

    Она отметила, что фильм будет насыщен вдохновляющими историями. Производством картины займутся студия Universal Pictures, а также продюсер Эми Паскаль. Ранее она работала над фильмами «Веном» и «Маленькие женщины».

    В настоящий момент дата премьеры фильма не известна.

    Ранее СМИ писали, что пользователи соцсетей раскритиковали Мадонну за публикацию о лекарстве от коронавируса. Артистка выложила видеозапись. В этом ролике медицинские специалисты говорят, что коронавирус лечится с помощью гидроксихлорохина, цинка и цитромакса. Помимо прочего, они заявили, что медицинские маски не нужны.

    Под постом певица написала, что власти, зарабатывающие деньги на долгих поисках вакцины, не хотят слышать правдивую информацию.

    Новости SMI.FM