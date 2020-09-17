Мадонна станет режиссером и сценаристом автобиографического кино

Сама 62-летняя артистка рассказала, что главным «героем» картины станет ее музыка, пишет «Газета.ru».

«Музыка меня поддерживала, а искусство спасло жизнь», — уточнила певица.

Она отметила, что фильм будет насыщен вдохновляющими историями. Производством картины займутся студия Universal Pictures, а также продюсер Эми Паскаль. Ранее она работала над фильмами «Веном» и «Маленькие женщины».

В настоящий момент дата премьеры фильма не известна.

Ранее СМИ писали, что пользователи соцсетей раскритиковали Мадонну за публикацию о лекарстве от коронавируса. Артистка выложила видеозапись. В этом ролике медицинские специалисты говорят, что коронавирус лечится с помощью гидроксихлорохина, цинка и цитромакса. Помимо прочего, они заявили, что медицинские маски не нужны.

Под постом певица написала, что власти, зарабатывающие деньги на долгих поисках вакцины, не хотят слышать правдивую информацию.